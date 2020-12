​Assalto à liderança

O empate consentido pelo Sporting na sua deslocação a Famalicão, acicatou as equipas suas concorrentes, pelo que a classificação apresenta agora um saldo menos favorável aos leões.



Não obstante as vitórias tangenciais de portistas e benfiquistas, a verdade é que ambas valeram três pontos, montante que lhes permitiu a aproximação ao comandante da tabela classificativa.

Já o Sporting de Braga, cada vez mais tido como um sério candidato ao título, escorregou no Jamor frente a um muito assertivo B-Sad, e com isso abriu espaço a considerações e a dúvidas sobre as quais Carlos Carvalhal não deixará de refletir seriamente.

Quanto à confusa exibição dos dragões esta não suscitou discussão nem reações muito aciduladas, como por vezes acontece. Apesar disso, o resultado final foi favorável o, o que acaba por atenuar algum azedume que, sobretudo os golos sofridos no Dragão terão provocado. Jogo esquisito este, com problemas defensivos que não poderão deixar de passar a tornar-se em assunto de cada desafio.

Problemas continuam também a marcar a equipa comandada por Jorge Jesus. E, mais uma vez, com a corda na garganta até aos derradeiros minutos do jogo com o Paços de Ferreira, o Benfica só no tempo de compensação conseguiu chegar a uma vitória muita suada e reveladora da alguma insuficiência do futebol que a equipa vem praticando.

Foi realmente no último suspiro do jogo que Waldschindt livrou os encarnados de mais uma semana de insónias e pesadelo nas hostes que certamente deixaram de acreditar nas facilidades prometidas pelo seu treinador quando a bola ainda nem sequer havia começado a rolar.

Em Vila Nova de Famalicão realizou-se o jogo mais frenético da jornada e com um final nada recomendável, por mais razões que o tempo jogado tenha suscitado nesse sentido.

O futebol deve ser fonte de outro tipo de ensinamentos, a começar pelos dirigentes, algumas vezes com declarações desabridas a incendiar o ambiente.

E, claro, também o protagonismo atingido pelo árbitro do jogo, Luis Godinho, é outro mau exemplo por se ter tornado a figura. Num jogo difícil, ao juiz alentejano faltou o bom senso que a lei 18 do regulamento recomenda, e que o atirou para decisões inaceitáveis, a maioria das quais em prejuízo claro do Sporting.

Por via disso, houve logo quem puxasse do livro de memórias, e lembrasse que este juiz já havia produzido um trabalho medíocre noutro jogo dos leões, em Alvalade, contra o FC Porto, onde Rúben Amorim foi alvo da primeira expulsão da sua carreira, a que se seguiu agora a de Famalicão.

Só coincidência? Sabe-se lá…