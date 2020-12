Primeira visita do Papa em 2021 é ao Iraque

O Papa visita o Iraque em março. O anúncio feito pelo Patriarcado dos Caldeus e confirmado pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Esta deslocação inclui visitas a Bagdad, à planície de Ur, a Erbil, Mossul e Qaraqosh.

“Aceitando o convite da República do Iraque e da Igreja Católica local, o Papa Francisco fará uma Viagem Apostólica ao referido país, de 5 a 8 de março de 2021”, disse o diretor da Sala de Imprensa Matteo Bruni.

O Santo Padre vai visitar visitando Bagdad, a planície de Ur (ligada à memória de Abraão), a cidade de Erbil, bem como Mossul e Qaraqosh, na planície de Nínive. O programa de viagens será publicado oportunamente, o que levará em conta a evolução da emergência global de saúde”.

Apos 15 meses de pausa devido à pandemia, o Papa retoma as suas peregrinações com uma viagem simbólica de proximidade à população daquele país tão sofrido pela guerra e drama dos refugiados.

Por diversas vezes, Francisco mostrou a intenção de visitar o Iraque e, na impossibilidade de o concretizar, enviou representantes da Secretaria de Estado, para “promover a estabilidade e o processo de reconstrução, estimular o caminho do diálogo e da busca de soluções adequadas a favor dos cidadãos e no respeito da soberania nacional”, bem como apoiar “a presença histórica dos cristãos. a necessidade de garantir a sua segurança e um lugar no futuro” do país.

Recorde-se que antes de 2003, o ano do conflito que levou à queda de Saddam Hussein, havia no Iraque cerca de 1,4 milhão de cristãos, mas a guerra e a ocupação da planície de Nínive pelo autodenominado Estado Islâmico, entre 2014 e 2017, reduziu-os a cerca de 400 mil.