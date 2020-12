Igreja de Bragança solidária com os necessitados

Veja também:

A pandemia da Covid-19 veio agravar a já difícil situação social e financeira das famílias.

Neste contexto de maior dificuldade, as instituições sociais da Igreja e os agentes pastorais da Diocese de Bragança-Miranda, encontram-se a acompanhar os que mais precisam de ajuda, nomeadamente os estudantes, as famílias, os reclusos e os emigrantes.

“Mas quem ajuda? Temos de ser todos nós, de acordo com o que está ao nosso alcance e com as nossas possibilidades”, afirma o docente.

Os bens (enlatados, massas, arroz, feijão, grão, milho, cogumelos, leite, azeite, óleo, farinha, salsichas, cereais, bolachas, gel de banho, shampoo, calçado e roupa” devem ser entregues nas caixas que se encontram devidamente identificadas e seguras (de acordo com as normas de segurança da DGS) na sala de convívio dos alunos.

A campanha propõe-se apoiar 10 alunos, e respetivas famílias, do escalão A. A entrega dos produtos será feita em confidencialidade, no dia 23 de dezembro.

Já reitoria e a equipa pastoral da catedral de Bragança diocesana têm em marcha a campanha “Natal está no teu coração”, convidando os cristãos a doar bens alimentares não perecíveis à comunidade emigrante. As doações podem ser entregues, diariamente, nos pontos de recolha existentes na catedral.

A ação consiste na recolha de meias e sabão em barra para ajudar no combate à propagação do novo coronavírus, produtos que serão “entregues como presentes simbólicos aos reclusos dos estabelecimentos prisionais de Bragança e Izeda”, explica Rui Magalhães.

Segundo o diretor do Serviço diocesano, “mais que entregar um presente de Natal, esta campanha tem como objetivos levar a boa nova do nascimento de Jesus Cristo aos estabelecimentos prisionais do distrito de Bragança, sensibilizar a comunidade para a temática prisional, assim como sensibilizar o próprio recluso que ‘lá fora’ as pessoas acreditam na sua recuperação”.