D. Jorge Ortiga. “Catedrais domésticas”, os novos lugares de celebração do Natal

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, escreveu aos sacerdotes da arquidiocese bracarense dando nota da necessidade de “fazer com que o Natal”, sendo diferente, “aproxime mais do seu verdadeiro significado”.

“Poderemos ter muitas e solenes celebrações sem revivermos a verdadeira originalidade do presépio”, alerta o prelado, realçando que mais do que nunca “importa celebrar o nascimento de Cristo, despindo-o de representações exteriores e apropriando-nos de um Menino que nasceu para nós”.

“O Natal é oferta do amor de Deus”, recorda D. Jorge, desejando que esta experiência possa tocar a todos e conduza a uma maior responsabilização em viver “intensamente a caridade para oferecer um rosto sinodal e samaritano à Igreja, que se faz próxima para cuidar e acompanhar como Jesus Cristo, o Bom Samaritano”.

Para o arcebispo de Braga, a centralidade da mensagem do Natal deveria relativizar muitas outras coisas de que gostamos e às quais nos afeiçoamos.

“Não podemos entristecer-nos ou cair no desânimo por não ser possível fazer o que sempre fizemos. Com esta situação indesejada, ganharemos se nos focarmos no essencial. Prendendo-nos àquilo que verdadeiramente vale, celebraremos a vinda de um Menino que revolucionou o mundo e que, hoje, deverá ainda ser novidade para muitos, em primeiro lugar para os cristãos. Há uma graça que Deus continua a oferecer à Humanidade. Não a podemos perder”, escreve D. Jorge.