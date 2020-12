Bruno Vale associa a fase negativa da defesa às ausências de Pepe e Marcano

Bruno Vale, antigo guarda-redes do FC Porto, o desempenho defensivo dos dragões "pode ser apenas uma fase" e justifica-se com as ausências de Pepe e Marcano, titulares na defesa na última época e ausentes por lesão.

O desempenho defensivo da equipa de Sérgio Conceição é uma preocupação para os adeptos portistas. São 13 golos sofridos em nove jornadas, números muito negativos como não se via há mais de 40 anos.

"São muitos jogos seguidos e, por outro lado, faltam jogadores importantes como Pepe e Marcano, que são fundamentais no eixo da defesa. A equipa sente um pouco a falta deles mas também pode ser, apenas, uma fase. Se eles voltarem será mais fácil mas acredito que o Sérgio Conceição, mesmo sem eles, poderá resolver a questão em breve", referiu, a Bola Branca.



Na Grécia para vencer

Bruno Vale fala também do próximo compromisso dos dragões já na quarta-feira na Grécia, diante do Olympiacos, equipa treinada por Pedro Martins.

Com o objetivo do apuramento para os oitavos de final da Champions já alcançado, o antigo guardião acredita que o Porto jogará pelo prestígio e pelos milhões da competição.



"O FC Porto encara sempre os jogos para ganhar em todas as competições em que participa. Este adversário é forte, o Olympiacos é uma boa equipa com jogadores perigosos na frente. Mesmo assim, o Porto tem todas as condições para ganhar", rematou.

O jogo Olympiacos-FC Porto, da sexta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, realiza-se esta quarta-feira na Grécia. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.