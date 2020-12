Marcelo é recandidato porque "não troca as adversidades e impopularidade pelo comodismo"

Outra razão para só a pouco mais de um mês das eleições anunciar que é candidato, é o do avanço da pandemia no Outono. O Presidente garantiu que "quis tomar decisões essenciais sobre o novo estado de emergência, em tempos tão sensíveis como o Natal e o fim-de-ano.

Depois de quebrar o tabu, Marcelo elencou as razões que o levaram a avançar. "Temos uma pandemia a enfrentar, temos uma crise económica e social para vencer, e uma oportunidade única, para além da crise, mudar Portugal para melhorar na economia, mas sobretudo no dia-a-dia e na coesão social e territorial".

Próximo de completar 72 anos, no dia 12 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República à primeira volta nas eleições de 24 de janeiro de 2016, com 52% dos votos.

O agora candidato afirmou ainda que não ia "sair a meio de uma caminhada exigente e penosa". "Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não vou trocar as adversidades e impopularidades de amanhã, pelo comodismo pessoal de hoje. Porque como há cinco anos cumpro um dever de consciência", reitera.

"Um Presidente que não instabilize"

Marcelo garante que vêm aí tempos em que será necessário "um Presidente que não instabilize, antes estabilize, que não divida, antes una os portugueses e que puxe sempre pelo que de melhor existe em Portugal".Isto porque, defende, o caminho a fazer exige proximidade e descrispação.

Esta segunda-feira, em entrevista ao Observador, Ana Gomes tinha dito que “Marcelo é o maior instabilizador do Estado". Em causa, as declarações recentes do Presidente sobre o acidente de Camarate, afirmando que "é a maior suspeita que se pode levantar sobre todas as instituições do Estado e há que reabrir o caso”.

Antes de anunciar a decisão, Marcelo falou sobre a escolha do local para o anúncio e saudou os adversários na corrida a Belém. “Defendo há muito tempo que deve haver debates frente-a-frente com todos os candidatos e assim farei”, compromete-se.



O candidato disse ainda ser agora o mesmo que em 2016 se apresentou para o primeiro mandato, ou seja, "português logo universalista, convictamente católico, com primazia à dignidade da pessoa, ecuménico e republicano, avesso a corrupções. Determinadamente social democrata e por isso defensor da democracia e da liberdade. Toda ela”.