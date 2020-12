Eduardo Catroga: "É natural que Marcelo possa não ter a votação a que aspiraria"

Eduardo Catroga, antigo Ministro das Finanças de Cavaco Silva, não tem dúvidas da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais, em janeiro do próximo ano. A diferença de qualidade entre ele e os outros candidatos é muito grande, na opinião do ex-"chairman" da EDP. Ainda assim, a dispersão de votos e o populismo poderão fazer com que o atual Presidente da República não ganhe com a margem de votos que esperaria.

Catroga rejeita qualquer tabu sobre o anúncio da recandidatura. Em entrevista à Renascença, o social-democrata defende que o Presidente da República tem todo o direito de escolher a data do anúncio e isso não deverá prejudicá-lo nas urnas.

"Não terá qualquer impacto na votação. A diferença de qualidade entre o candidato Marcelo Rebelo de Sousa e os outros candidatos é de tal forma grande", sublinha.

Para Catroga é, no entanto, natural "que haja votos de protesto", e que Marcelo "possa não ter a votação que aspiraria". Ainda assim, afirma ter a certeza de que Marcelo "vai ganhar por uma maioria folgada, porque é de longe o melhor candidato".



O economista Eduardo Catroga, nesta entrevista à Renascença, deposita ainda em Marcelo um papel essencial a curto e médio prazo para o país – o garante de uma convergência partidária.