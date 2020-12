CDS convoca Conselho Nacional para discutir apoio à recandidatura de Marcelo

O CDS anunciou esta segunda-feira a realização de um Conselho Nacional extraordinário, no próximo sábado, para tomar posição sobre a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a um segundo mandato como Presidente da República.

“Tomámos conhecimento que o Presidente da Republica, e candidato apoiado pelo CDS nas últimas eleições presidenciais, decidiu recandidatar-se a um novo mandato”, refere Filipe Anacoreta Correia, presidente do Conselho Nacional do CDS, numa nota enviada às redações.

“Na sequência deste anúncio, o presidente do CDS solicitou-me a convocação de um Conselho Nacional extraordinário, para que o partido tome posição política sobre as próximas eleições presidenciais”, acrescenta o dirigente centrista.

Anacoreta Correia lembra, ainda, que o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, “afirmou, desde o início do seu mandato, que daria a voz aos órgãos próprios para que se pronunciassem sobre o apoio do CDS, logo que o Professor Marcelo Rebelo de Sousa declarasse ao país a intenção de se recandidatar ao lugar de Presidente da República”.

Em setembro passado, Rodrigues dos Santos foi questionado sobre os vários anúncios de candidaturas presidenciais à esquerda e sobre o 'timing' da decisão do seu partido.

Na altura disse compreender “a agitação à esquerda à procura de um candidato, porque o que é verdade é que a direita não tem um candidato, mas tem um Presidente: Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com o apoio do CDS e do PSD".