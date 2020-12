Financial Times. Nova e Católica sobem no ranking das melhores escolas de gestão da Europa

As universidades portuguesas Nova SBE e Católica de Lisboa figuram entre as melhores escolas de gestão da Europa, segundo o ranking do Financial Times divulgado nesta segunda-feira.

“Em 2020, a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) sobe quatro posições em relação a 2019 e 2018, conquistando a 26ª posição, destacando-se como a única instituição de ensino portuguesa a figurar no Top 30 deste conceituado ranking internacional”, lê-se no comunicado da universidade enviado à Renascença.

A Universidade Católica de Lisboa não fica muito atrás, tendo subido uma posição para ocupar agora o 31.º lugar do ranking.

Os três primeiros lugares são ocupados por duas escolas francesas e uma britânica. São elas: HEC Paris (em primeiro lugar), London Business School (segundo) e Insead (em terceiro).

Em quarto lugar aparece IESE Business School, de Espanha.

Em termos globais, Harvard lidera a lista, seguida de mais duas universidades norte-americanas.

Todos os anos, o Financial Times divulga o ranking das melhores escolas de gestão. Portugal é um dos repetentes na listagem.