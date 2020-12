Financial Times. Nova e Católica sobem no "ranking" das melhores escolas de gestão da Europa

José J C Cruz Pinto

07 dez, 2020 Ílhavo 15:36

Muito bem! Se assim são classificadas, é porque sem dúvida são excelentes. Não há, assim, justificação absolutamente nenhuma para que, num futuro razoável, persista a fraquíssima reputação da gestão e administração da imensa maioria das nossas empresas, como amplamente sinalizado e reconhecido, nacional e internacionalmente. Queremos - e precisamos de facto de - melhorar o nosso tecido empresarial - trabalhores, gestores e empresários? Pois então paremos com as lamúrias enviesadas sobre a deficiente formação da maioria dos trabalhadores - os mesmo que, quando emigram, e mais bem pagos, são elogiados por outros gestores e administradores mais bem formados e competentes. Querem menos impostos ou benefícios fiscais? Sim, senhor, serão amplamente merecidos, na justa medida em que investirem, não só na formação dos seus trabalhadores (onde ela se revele necessária), mas também na dos seus próprios gestores e administradores. Onde e com que meios? No segundo caso, nas nossas excelentes escolas de gestão, sem qualquer espécie de ironia - que assim, para além de (por ora, talvez prioritariamente) exportarem talentos, contribuiriam para o progresso do tecido empresatial no seu todo, e do País. E quem paga a formação? No caso dos trabalhadores (se ganharem o mesmo e não tiverem meios), as próprias empresas - por que não?) e, no dos gestores e administradores, eles próprios, como é evidente - ou será que não ganham o suficiente? [Ou, então, concorram por mérito a bolsas, se as houver]