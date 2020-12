Equipamento de combate à Covid-19 desinfeta vestuário em 20 minutos

Veja também:

Chama-se PHYS XL, foi concebido e construído pela MTEX NS, em Famalicão. Segundo a empresa, é o primeiro equipamento de combate à SARS-CoV-2 capaz de esterilizar vestuário, calçado e outros objetos em apenas vinte minutos.

Os trabalhos de estudo e validação científica do equipamento decorreram nos últimos meses na Universidade de Saragoça, em Espanha. E o Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) está agora a avaliar o potencial desgaste da metodologia nos diferentes tecidos, enquanto a Universidade Católica Portuguesa se encontra a analisar a eficácia da aplicação do sistema no combate a outros vírus.

O CEO da MTEX NS, Elói Ferreira, refere o “grande orgulho” que representa para a empresa ter uma “solução cientificamente validada para o combate ao flagelo do momento”, assegurando que já foi dada “luz verde para a comercialização deste equipamento que acrescenta segurança no dia-a-dia de todos”.

A nova tecnologia encontra-se já na Academia do Futebol Clube de Famalicão, com quem a MTEX estabeleceu uma parceria, no âmbito desportivo, de combate ao novo coronavírus. Elói Ferreira, desafia “todos os players desportivos e não desportivos, nacionais e internacionais”, a seguirem o exemplo do clube de Famalicão.