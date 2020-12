Covid-19: Surto em lar da Misericórdia de Coruche provocou 17 mortes

Veja também:

O surto da covid-19 no lar da Misericórdia de Coruche, que chegou a ter 95 pessoas infetadas, entre utentes e funcionários, provocou a morte a 17 idosos, estando agora praticamente resolvido, disse hoje o presidente do município.

Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche (no distrito de Santarém), afirmou que apenas permanecem “dois ou três utentes e cinco funcionárias” infetados com o novo coronavirus, tendo recuperado da doença a quase totalidade dos idosos e dos cerca de 40 funcionários que tiveram de ficar em isolamento.

O surto no lar do Monte da Barca da Misericórdia de Coruche, que teve início no final de outubro, acabou por provocar a morte a 17 idosos, pessoas que tinham outras morbilidades, fazendo com que o número de óbitos no concelho devido à covid-19 seja atualmente de 23, disse.

O concelho de Coruche tem hoje ativos 20 casos da covid-19, sublinhando o autarca que, na quarta-feira, irá passar da lista de concelhos de risco muito elevado para risco moderado.