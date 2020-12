Covid-19 por concelho. Freixo de Espada à Cinta e Mondim de Basto com risco máximo

Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, Mondim de Basto, em Vila Real, Gavião, em Portalegre, e Trofa, no distrito do Porto, são os municípios portugueses com maior incidência cumulativa de infeção pelo novo coronavírus.

Todos estes concelhos integram a lista de risco extremo, que soma 35 municípios.

De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, 94 concelhos registam um aumento de incidência. Marvão (+699), Gavião (+491), Mondim de Basto (+490), Aguiar da Beira (+409), Chaves (+374) e Marvão (+367) apresentam a maior variação, face aos dados divulgados na passada segunda-feira.

Há, ainda, 199 municípios com decréscimo de casos de Covid-19, face à última semana. Freixo de Espada à Cinta (-2153), Lousada (-884), Paços de Ferreira (-878), Vizela (-849) e Celorico da Beira (-837) lideram a lista.

Vila Velha de Rodão, no distrito de Castelo Branco, é o único concelho em Portugal continental com incidência 0.