Cerca sanitária em Rabo de Peixe prolongada até 13 de dezembro

A cerca sanitária na vila açoriana de Rabo de Peixe vai ser prolongada por mais alguns dias. A medida, cuja validade terminava no final desta terça-feira, vai estender-se até 13 de dezembro (domingo).

Até agora foram identificados 119 casos positivos de Covid-19 na vila.

Rabo de Peixe tem 10 mil habitantes e mais 80 % da população foi testada, expeto as crianças até aos seis anos.

Todas as pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus, bem como todos os seus contactos próximos, vão ser novamente testados até à próxima quarta-feira. Ao todo, as autoridades de saúde vão realizar mais 1.500 testes.

Estão no terreno cerca de 170 profissionais de saúde e colaboradores de diversos serviços, do Governo Regional, proteção civil, forças de segurança e as autarquias do concelho da Ribeira Grande.



A decisão de prolongar a cerca sanitária foi aprovada pelo conselho do Governo Regional dos Açores, e inclui duas outras medidas.

As escolas vão continuar fechadas no segundo período. Já os cafés e restaurantes, que durante a cerca sanitária têm sido obrigados a fechar às 20h00, ficam proibidos de abrir ao público e só podem trabalhar em take-way.

Em Portugal, morreram 4.963 pessoas dos 322.474 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.