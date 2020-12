Rússia com perto dos 2,5 milhões de casos equaciona novas restrições

Veja também:

A Rússia registou 28.124 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o número total de infeções para perto de 2,5 milhões, num momento em que o país considera impor novas restrições para impedir a propagação do coronavírus.

“A segunda vaga mostra que todos os surtos da doença dentro do país exigem, possivelmente, a discussão de certas restrições na mobilidade das pessoas entre regiões e, em certos casos, até dentro das próprias regiões”, afirmou hoje o ministro da Saúde, Mikhail Murashko.

O ministro adiantou, contudo, que não solicitou, por agora, as restrições da mobilidade dos cidadãos ao Governo.

Segundo as estatísticas oficiais, durante o último dia 456 pessoas morreram devido ao novo coronavírus na Rússia, o que eleva o número de mortes desde o início da pandemia para 43.597.

Moscovo, o principal foco de infeção no país e onde começou, no sábado, a campanha de vacinação contra a Covid-19, somou 7.279 novos casos e 76 mortes.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, afirmou que está prevista a vacinação de até sete milhões de moscovitas e que está previsto o aumento dos centros da vacinação na cidade de 70 para 170 em breve.

Na primeira fase da campanha, só se podem vacinar pessoas entre 18 e 60 anos que pertençam a grupos de risco, como professores, profissionais de saúde ou trabalhadores sociais.

A Rússia, com 2.488.727 contágios, é o quarto país no mundo com mais casos, depois dos Estados Unidos, Índia e Brasil.

A pandemia provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.