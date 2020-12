França admite prolongar o confinamento para além de 15 de dezembro

Veja também:

O governo francês reconhece que, "mesmo com grandes esforços", o país enfrenta um "risco elevado" face ao vírus e que "está longe" de atingir o objetivo de cinco mil novas contaminações, que permitiria desconfinar a 15 de dezembro.

"Ainda estamos longe do objetivo de passar a barreira dos cinco mil casos por dia. [...] Tudo vai depender da evolução nos próximos dias", afirmou esta segunda-feira, o diretor-geral da Saúde francês, Jérôme Salomon.

Esta comunicação das autoridades sanitárias francesas aconteceu uma semana antes da data prevista do desconfinamento, que seria a 15 de dezembro.

A data foi avançada há duas semanas pelo Presidente da República, Emmanuel Macron, com a possível reabertura de cinemas, teatros e substituição do confinamento por um recolher obrigatório em todo o país, caso o número de contaminações diárias baixasse para cinco mil.

No entanto, de acordo com as informações avançadas esta segunda-feira pelo diretor-geral da Saúde, e analisando os dados da evolução da pandemia nos últimos 15 dias, o indicador de novas contaminações não passa de forma consistente abaixo dos 10 mil casos.

"Após alguns dias, o número de contaminações quotidianas não baixa e continua particularmente elevado entre as pessoas com mais de 75 anos", disse Salomon.

O diretor-geral da Saúde aproveitou ainda para reforçar a necessidade de passar o Natal de forma diferente este ano, com menos pessoas em casa e menos viagens, dando como exemplo o aumento de contaminações nos Estados Unidos e Canadá após as festas do Dia de Ação de Graças.

O primeiro-ministro Jean Castex vai falar ao país na quinta-feira, esclarecendo se a partir de 15 de dezembro haverá o prometido desconfinamento ou se as medidas atualmente em vigor vão continuar até ao fim do ano.

Em França, desde o início da pandemia, já foram confirmados 2.292.497 casos de Covid-19 e houve 55.155 mortes devido ao vírus.

A pandemia provocou, pelo menos, 1.535.987 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.041 pessoas dos 325.071 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.