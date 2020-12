Covid-19. Itália soma 13.270 novos casos e mais 528 mortes

Veja também:

A Itália registou 13.720 casos de covid-19 e 528 mortes, nas últimas 24 horas, em consequência da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Tal como sucedeu no nos últimos dois dias, Veneto (norte da Itália) é a região com mais casos em 24 horas (2.550), enquanto as restantes zonas de Itália apresentam números abaixo das 2.000 novas infeções por dia.



No segundo lugar, surge a região Emilia-Romagna (1.891), seguida pela Lombardia (1.562) e Lazio (1.372).

O Governo italiano repartiu as regiões por cores (amarelo, laranja e vermelho) dependendo do nível de casos de infeção e tem aplicado um conjunto de medidas de restrições, de acordo com o risco.

Por enquanto, a única região que permanece vermelha é Abruzzo (centro), enquanto o resto do país mudou para laranja ou amarelo.