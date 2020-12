Fiat 500 e - Eléctrico, citadino com autonomia para passeios mais longos

As cores para o eléctrico 500, são específicas, e vão do rosa/champanhe ao azul marinho, numa sugestão de cores retiradas da natureza.

Na lateral dianteira apresenta uma espécie de mini barbatana que o distingue das restantes versões, e as ópticas dianteiras, de formato arredondado não são cortadas pelo capot, antes integradas neste. O símbolo Fiat é substituído pelos números 500.

Mais bonito que o seu irmão movido a combustíveis fósseis ainda em comercialização. Apresenta um ar compacto, e surge mais apelativo ao cliente do sexo masculino. Pode ter uma porta suicida do lado lateral direito, para um acesso perfeito aos lugares traseiros. O extra (3+1) custa 2 mil euros e é bem-vindo para jovens pais, que têm de montar e desmontar a cadeirinha.

Simples. Simples, mas eficaz. Os comandos da condução, leia-se, a caixa, está minimizada com botões no centro do tablier.

Elegante, ou não fosse um puro produto italiano, o 500 e, não rompe com a imagem das versões ainda em comercialização a gasolina ou gasóleo, mas antes, aprimora as linhas.

O tablier é parcialmente revestido por um novo material, a que a marca chama de ecopele, de bom toque. Um ecrã superior a 10 polegada sem posição horizontal destaca-se no tablier.

O volante é de dois raios, numa evocação dos volantes de outros tempos.

O painel de instrumentos é fino, e para isso contribuem os botões minimalistas.

No interior, há vários pequenos espaços de arrumação. Os bancos são confortáveis, embora a espessura das costas dos bancos seja reduzida, permitindo desta forma, ganhar espaço útil, sobretudo para os passageiros do banco de trás.

Ainda sobre os bancos são revestidos por um tecido fabricado a partir de fibras retiradas de plástico reciclado. Podemos dizer que transporta 4 passageiros sem problemas de maior, se os que forem atrás forem de baixa estatura, mas na bagageira continuam a não caber mais do que duas malas de cabine.

Pormenor interessante, o manípulo de abertura interior das portas da frente, foi substituído por um botão de accionamento eléctrico.

Motor