Natal em pandemia. “Medidas são sensatas e cuidadosas”

São “sensatas e cuidadosas” as medidas anunciadas por António Costa para a época festiva que se aproxima, considera Jacinto Lucas Pires.

Independentemente das “dúvidas de pormenor” que “cada um de nós” possa ter, “estou de acordo com a responsabilização que se dá aos cidadãos e que nesta época acho que faz especial sentido”, defende este comentador do programa As Três da Manhã.

“Acho que nós todos é que temos de ter o cuidado da distância e de tomar as medidas necessárias”, destaca.

Henrique Raposo volta a insistir na necessidade de os mais velhos se sentirem acompanhados para família e na ameaça que a solidão representa para a sua saúde.

Além disso, “estamos todos cansados, num clima de exaustão brutal e falta pouco para passar do ‘burnout’ para a depressão”, avisa.