Farense ganha e sai da linha de água

O Farense venceu o Marítimo, por 2-1, em jogo da jornada 9 da I Liga, e passa a lanterna vermelha ao adversário desta segunda-feira.

Os golos dos algarvios foram apontados por Bilel e Gauld, este de grande penalidade.

Já pelos insulares apontou o inevitável Rodrigo Pinho (10 jogos, 10 golos, em todas as competições).

Foi o segundo triunfo do Farense no campeonato, o segundo desde que voltou a jogar no renovado Estádio São Luís, e sai da zona de despromoção.

Destaque nesta partida para a expulsão de Milson, do Marítimo, aos 67 minutos.

