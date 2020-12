Vasco de Sá Pinto é goleado e tem de pedir reforço policial no aeroporto

O Vasco da Gama, orientado pelo português Ricardo Sá Pinto, teve de pedir reforço da polícia militar à chegada ao Rio de Janeiro, depois de perder por 4-0 contra o Grémio, um lugar que mantém o clube na zona de despromoção do Brasileirão.

Em causa estão os maus resultados da equipa, que não vence há seis jogos, foi eliminado da Taça Sul Americana contra os argentinos do Defensa y Justicia e somam duas pesadas derrotas consecutivas, em casa contra o Ceará, por 4-1, e em Porto Alegra, na última noite, contra o Grémio.

De acordo com a imprensa brasileira, os adeptos exigem a demissão de Sá Pinto, que chegou ao cargo há menos de dois meses, a 14 de outubro. Em 12 jogos, o Vasco da Gama de Sá Pinto venceu apenas dois jogos. O presidente do clube Alexandre Campello garante que não vai demitir a equipa técnica

O Vasco da Gama está no 17º posto do Brasileirão, o primeiro da zona de despromoção, a um ponto do Sporting e a quatro do Atlético Goianiense. Os próximos jogos podem ser decisivos para o futuro do treinador português, ambos em casa, contra o Fluminense e Santos.