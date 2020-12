Juan Mata gostaria de ver Messi no Manchester United

Juan Mata, médio do Manchester United, espera que Lionel Messi não assine pelos rivais do Manchester City no final da época e até afirma que o gostaria de ver nos "red devils". Em declarações num evento no qual Mata é embaixador, o internacional espanhol foi questionado sobre a possibilidade de Messi reforçar o rival.

"Espero bem que não, para o bem do meu clube. Não sei o que vai acontecer, mas espero que não vá para lá. Se vier para Manchester, espero que seja para o meu clube e não para o outro", afirmou, citado pela imprensa inglesa.

Messi está em fim de contrato com o Barcelona e pode negociar com qualquer clube a partir de janeiro. O argentino quis sair no final da última época, mas tal não aconteceu, na medida em que o clube catalão recusou o pedido de rescisão de contrato.

"Tenho um carinho especial pelo Messi, o que não é difícil de alguém ter. Sempre que o vejo jogar futebol, a vida fica melhor. Para mim, era o jogador do ano todas as temporadas, é simplesmente inacreditável o que ele faz", termina.