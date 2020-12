Jackson Martínez anuncia fim da carreira. "A decisão mais difícil, mas a mais sábia"

Jackson Martínez anunciou, esta segunda-feira, que colocou um ponto final na carreira enquanto jogador de futebol. O colombiano estava sem jogar desde que terminou contrato com o Portimonense, na última época, e os problemas físicos obrigam ao fim da carreira aos 34 anos de idade.

"Quero partilhar que decidi acabar a minha carreira como jogador de futebol profissional, decisão difícil de tomar mas também a mais sábia", pode ler-se.

O colombiano lesionou-se com gravidade na temporada 2015/16, uma lesão que nunca conseguiu recuperar totalmente, mesmo depois de quase dois anos e meio sem jogar.

"Desde a minha lesão no tornozelo, em 2015/2016, começou uma luta em que dei tudo de mim para voltar a jogar em condições favoráveis este desporto que tanto me apaixona, e mesmo que tenha voltado aos relvados depois de dois anos, foi muito difícil jogar como desejava", explica.

O avançado internacional deixa um agradecimento aos clubes, seleção e aos médicos que o ajudaram a recuperar de lesão.

"Obrigado aos clubes, treinadores, companheiros e seleção da Colômbia, por tudo que foi vivido. Obrigado à minha família, a todos que acompanharam e apoiaram a minha carreira, cada adepto, jornalista etc. Obrigado aos médicos fisioterapeutas que participaram em todos os tratamentos feitos", termina.

Jackson tinha afirmado recentemente, em entrevista ao jornal espanhol "Marca" que ainda não teria decidido se iria voltar a jogar ou não, tendo oficializado agora essa decisão.

O avançado formado no Independiente Medellín alinhou no Jaguares, do México, antes de reforçar o FC Porto, em 2012/13. Alinhou três épocas nos dragões, tendo sido, nas três temporadas, o melhor marcador do campeonato. Venceu um título de campeão e duas Supertaças, apontando 92 golos em 136 jogos.

Representou ainda o Atlético de Madrid, o Guangzhou Evergrande e o Portimonense, onde terminou carreira nas últimas duas temporadas.