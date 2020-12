Hulk despede-se do Shanghai SIPG sem dar pista sobre o futuro

O internacional brasileiro Hulk despediu-se, esta segunda-feira, dos chineses do Shanghai SIPG, clube com quem está prestes a terminar contrato. Numa mensagem nas redes sociais, o avançado não revela nada sobre o futuro, apesar dos rumores do regresso ao FC Porto.

"Dia de despedir-me do Shanghai SIPG, equipa em que fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de quatro anos sou muito grato aos adeptos que me receberam muito bem. À direção e aos jogadores o meu muito obrigado por compartilhar tantos anos de trabalho e dedicação. Juntos tivemos inúmeras conquistas como a Superliga e a Supercopa, mas também tivemos momentos de superação onde confiávamos uns nos outros, com muita união e vontade de vencer", pode ler-se.

Hulk diz que "segue a sua trajetória", numa altura em que se prepara para ser agente livre aos 34 anos de idade.

"Sigo minha trajetória, com uma bagagem profissional a qual muito me orgulho", termina.

O avançado de 34 anos chegou ao Shanghai SIPG em 2016, depois de quatro temporadas no Zenit. Hulk representou o FC Porto entre 2008 e 2012, depois de ter sido contratado ao Kwasaki Frontale, do Japão. No total, somou 78 golos em 170 jogos disputados e venceu 12 troféus: quatro campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças e uma Liga Europa.

Hulk está a ponderar o regresso ao FC Porto, apesar de já ter reconhecido que tem propostas de várias partes do mundo.