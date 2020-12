Hulk ausente na eliminação do Shanghai SIPG de Vítor Pereira na Liga dos Campeões asiática

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, foi eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática pelos japoneses do Vissel Kobe, por 2-0.

Andrés Iniesta, lenda do Barcelona, abriu o marcador para os japoneses, aos 31 minutos de jogo, uma vantagem dilatada no segundo tempo, por Nishi, aos 50 minutos. Vermaelen e Douglas foram também titulares no Vissel Kobe.

Na equipa de Vítor Pereira, a grande ausência foi Hulk. O avançado está em final de contrato e tem sido associado a um regresso ao FC Porto, mas não foi convocado para a partida.