Heroísmo na Bielorrússia

A Bielorrússia não é país que nos seja familiar. Encravado do outro lado da Europa, entre Rússia, Ucrânia, Polónia, Lituânia e Letónia, só recentemente temos ouvido falar dele. Por boas e más razões.



As más razões são as violentas medidas de repressão contra os que se semanalmente, e de forma pacífica, ali se manifestam contra a ditadura de Lukashenko, há 26 anos no poder. As boas razões têm a ver com o heroísmo de milhares de bielorrussos, que desde há mais de quatro meses não desistem de protestar, apesar de muitos deles serem agredidos, presos e torturados pela polícia. A oposição democrática bielorrussa recebeu em outubro o prémio Sakahrov para a Liberdade de Pensamento, do Parlamento Europeu.

Como país independente a Bielorrússia nasceu em 1918. Mas durou pouco essa independência, pois em 1922 tornou-se uma das repúblicas da nascente União Soviética. O colapso do comunismo soviético permitiu à Bielorrússia voltar a declarar-se independente em 1991. Só que a liberdade e democracia não se seguiram ao fim da opressão soviética.

Lukashenko é presidente daquele país desde 1994. Durante 26 anos – ou seja, até hoje – Lukashenko manteve, no essencial, a ausência de liberdades civis e políticas da era soviética. Havia eleições, como a de 9 de agosto passado. Mas não eram eleições livres nem justas. A surpresa foi a recusa de grande parte da população do país (cerca de 9 milhões e meio de pessoas, semelhante à população portuguesa) a continuar privada de liberdade e democracia. O movimento pacífico continua, apesar do terrível custo que essa persistência implica em termos de violação de direitos humanos.

As relações entre Lukashenko e Putin não eram famosas. É provável que, a prazo, Putin afaste Lukashenko do poder. Mas o ditador bielorrusso não teve, agora, outra alternativa que não fosse pedir ajuda ao líder russo. A Putin não convém que na Bielorrússia prevaleça uma democracia liberal, pelos efeitos que se iriam sentir na própria Rússia. Mas também não lhe agrada recorrer a uma invasão, semelhante às invasões soviéticas da Hungria e da Checoslováquia, ou repetir o que se passou na Crimeia e no Leste da Ucrânia. Assim, Putin dá carta branca a Lukashenko para reforçar o seu regime de terror. E vai afirmando que a Bielorrússia faz parte da órbita de influência da Rússia, negando a possibilidade de interferência ocidental. É possível que, mais tarde ou mais cedo, a Bielorrússia volte a fazer parte da Federação Russa.

A Bielorrússia é o único país europeu que recorre ativamente à pena de morte. E a sua polícia utiliza em larga escala a tortura. Das mais de 30 mil pessoas que os últimos quatro meses foram ali presas, pelo menos umas 4 mil terão sido ferozmente torturadas. Estes números irão subir, porque as manifestações prosseguem. A polícia bielorrussa ainda não começou a alvejar a tiro manifestantes; mas vários já morreram em resultado da violência policial.

O semanário “The Economist” dedica um editorial ao terror e à tortura na Bielorrússia, reclamando sanções mais severas da parte da UE e da futura administração Biden nos EUA, tendo em conta os crimes contra a humanidade que se praticam naquele país. Note-se que, numa entrevista ao jornal “Público”, a candidata última eleição presidencial na Bielorrúsia, Svetlana Tikhanoukaia (que substituiu o marido, preso por Lukashenko, e se asilou na Lituânia) foi clara ao afirmar: “o que está em causa não é um sentimento pró-Rússia, anti-Rússia ou pró-Europa, mas um movimento contra um ditador”.