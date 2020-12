Câmara e associação de Matosinhos dão descontos a quem comprar no comércio local

A Câmara de Matosinhos e a Associação Empresarial vão promover as compras no comércio local através da atribuição de vales de descontos e sorteios de prémios, anunciou hoje esta autarquia do distrito do Porto.

Em comunicado, o município revelou que quem fizer as compras de Natal nas lojas de comércio tradicional recebe vales de desconto de 10% do valor da compra para usar em compras posteriores.

Além disso, por cada compra de 10 euros os consumidores recebem um vale de desconto de um euro para gastar nas lojas.

Já para compras superiores a 20 euros, os compradores ganham a possibilidade de participar em sorteios de prémios, reforçou.