Fernando Santos. “Portugal é o grande favorito” do Grupo

O selecionador nacional comentou o sorteio para o Mundial 2022 e não tem dúvidas: “Se queremos ser candidatos, temos de passar esta fase”.

Portugal ficou no Grupo A e vai defrontar Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

“Os sorteios não são para analisar, são para jogar e ganhar. Não vou estar em facilidades ou dificuldades, porque para o Europeu também começámos a qualificação com a Sérvia, que íamos ganhar, e empatámos, a mesma coisa com a Ucrânia, e as coisas tornaram-se difíceis. O importante é preparar bem. Também temos de ver o calendário, porque vamos jogar em março. Se queremos ser candidatos a campeão do mundo, temos de passar esta fase”, referiu, em declarações ao Canal 11.

Mas nem tudo correu bem e Fernando Santos lamenta que a equipa das quinas tenha calhado num grupo de cinco seleções.

“Vamos ter a imposição de jogar particulares antes e acaba por não nos dar essa possibilidade de trabalhar de uma forma diferente”.

O técnico acrescenta: “Portugal é o grande favorito, isso é evidente”. Apesar disso, considera a Sérvia a principal adversária.

“Se olharmos para o plantel e para os jogadores, a Sérvia tem alguns nomes na elite do futebol europeu. Agora sabemos que eles têm alguma dificuldade em contabilizar isso em campo, ainda agora se viu no play-off da Liga das Nações. São equipas que têm muito valor, muita capacidade, mas que depois têm alguma dificuldade em juntar o coletivo. Agora, quando estão ao seu verdadeiro nível, são uma equipa poderosa. Se olharmos em termos de ranking, eles têm mais qualidade do que muitas equipas que estão à frente”, concluiu.

O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.