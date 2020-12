​“O Benfica tem jogadores para jogar mais”

O antigo vice-presidente dos encarnados José Manuel Antunes, mostra-se confiante quanto à conquista do campeonato, mas diz que já era tempo para a equipa orientada por Jorge Jesus jogar melhor.

Na ressaca da vitória difícil do Benfica sobre o Paços de Ferreira, por 2-1, o antigo dirigente dos encarnados admite, em entrevista a Bola Branca, que “esperava ver a equipa a jogar mais nesta altura da temporada": "Já passaram quatro meses, como benfiquista gostava de sentir mais confiança e uma maior coesão no sistema defensiva”, atira.

Apesar desta opinião, José Manuel Antunes lembra que “tirando a Champions, os outros objetivos continuam todos ao alcance. Tenho a convicção que vamos ser campeões e muito brevemente vamos já chegar ao primeiro lugar”.

O Benfica venceu na última noite o Paços de Ferreira por com o golo da vitoria a surgir já no tempo de compensação.

A exibição “não foi a melhor”, mas os encarnados “fizeram” o suficiente para merecer a vitoria num jogo onde a arbitragem merece contestação. Para o antigo vice-presidente do Benfica, José Manuel Antunes, o lance do golo do Paços de Ferreira é “duvidoso e se fosse contra o FC Porto ou a favor do Benfica também seria anulado como se tivesse visto desde que Fontelas Gomes é o presidente do Conselho de Arbitragem”.