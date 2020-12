Luís Andrade. “Acreditamos no nosso valor”

O treinador da equipa feminina do Benfica acredita no valor da sua equipa, apesar das encarnadas irem defrontar “a 7.ª classificada no ranking” na primeira mão dos 16-avos-final da Liga dos Campeões.

Luís Andrade reforça que as inglesas investiram para “conquistar a Liga inglesa e também a Liga dos Campeões”.

“Nós trabalhamos diariamente para conseguir os nossos objetivos. Já conseguimos o objetivo de estar nas 32 melhores equipas e agora é jogo a jogo. É o Chelsea, muita humildade em relação ao adversário, mas também acreditamos no nosso valor, acreditamos nas nossas atletas, no nosso trabalho e queremos dar uma boa resposta dentro das quatro linhas”, refere, em declarações à Btv.

O técnico das encarnadas faz a radiografia da adversária: “O Chelsea é uma equipa muito ofensiva, muito agressiva à perda de bola, gosta de ter bola”.

“Todos os contextos de que posso falar sobre o nosso adversário são sempre positivos. Também há coisas menos boas, mas sabemos que cada lance que vamos disputar é como se fosse o último”, acrescentou.

Andrade lembra que a equipa quer “orgulhar todos os adeptos do futebol feminino, e temos aqui atletas que um dia também poderão estar nomeadas para melhores do mundo. Queremos deixar todos os adeptos orgulhosos do nosso comportamento, do nosso trabalho e, não tendo adeptos nas bancadas, vamos ter os adeptos na cabeça”.

A primeira mão, em Lisboa, vai decorrer, esta quarta-feira, às 15h00. Já a segunda mão vai decorrer em Londres a 16 de dezembro.