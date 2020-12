Parar para dizer "bom dia". A proposta da Diocese de Aveiro para o Advento

Parar para dizer "bom dia" é a proposta da Diocese de Aveiro para o Advento. Um convite para que, semanalmente, os fiéis possam refletir e rezar neste tempo de preparação para o Natal.

O vigário-geral da diocese, o padre Manuel Joaquim Rocha, diz à Renascença que a ideia é despertar nos fiéis a necessidade de preparação para o Natal.

De acordo com o sacerdote, o objetivo "é despertar em cada um de nós esta caminhada como preparação para esse acontecimento que o Senhor nos trás no Natal”. Ou seja, “prepararmo-nos para estarmos disponíveis para acolher este bom dia que Deus nos dá que é Jesus Cristo".

Assim, em cada semana são aproveitados os temas propostos pela caminhada de Advento da catequese da infância e familiar da diocese.

O primeiro, realizado na última quinta-feira, foi dedicado à liturgia. Já o segundo, de acordo com o padre Manuel Joaquim Rocha, “vamos ligá-lo à Jornada Mundial da Juventude, o terceiro à mensagem de Natal que o senhor bispo nos vai transmitir, e o quarto estará ligado às vocações através do reitor do seminário”.

“E assim, semana a semana, vamos preparando o espaço para que este Jesus nos possa dizer ‘bom dia’, e sobretudo para que nós possamos escutar o ‘bom dia’ que Jesus nos dá", explica o sacerdote.

Depois do dia 3, a Diocese vai partilhar nos dias 10,17 e 23 de dezembro, sempre às 21h00, uma mensagem do bispo diocesano, D. António Moiteiro, com uma pequena reflexão, antes de uma "pequena oração".

“Semana a semana fazemos 20 minutos de encontro e reflexão preparando o Natal de Jesus na história de cada uma das nossas famílias. Foi isso que tentamos fazer ao longo deste tempo de Advento”m conclui o vigário geral da Diocese de Aveiro.