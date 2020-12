Marisa Matias promete campanha rigorosa no cumprimento das regras sanitárias

Marisa Matias terminou na Amadora, este domingo, o processo de recolha de assinaturas, para poder ser candidata a Belém. A eurodeputada do Bloco de Esquerda promete uma campanha eleitoral que não deixará de ouvir as pessoas e estar em contacto com elas, cumprindo sempre todas as regras sanitárias impostas pela pandemia.

Tendo ao seu lado a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, a candidata presidencial apoiada pelos bloquistas foi questionada se, tal como o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, não abdicará de ações presenciais de campanha mesmo em tempos de epidemia de Covid-19 em Portugal.

“Não vamos fazer nada que não cumpra as condições sanitárias - e essa é a primeira questão. Está a pedir-se um esforço gigante aos cidadãos e cidadãs portuguesas e não faremos nada que coloque em causa esse esforço, até porque precisamos de ultrapassar esta dificuldade associada à pandemia”, salientou a eurodeputada do Bloco de Esquerda.

Para Marisa Matias, “uma campanha não vive sem contacto com as pessoas”.

“Agora não será com o mesmo tipo de iniciativas, nem o mesmo tipo de formato, porque isso é impossível num contexto de pandemia. Mas haverá sempre muito contacto com as pessoas, isso sem dúvida nenhuma”, referiu.