Novo máximo da semana. Portugal regista 87 mortos por Covid-19 em 24 horas

A pandemia já provocou, pelo menos, 66.498.750 casos de infeção e 1.529.324 mortes a nível mundial, segundo o último balanço da Agência France Press (AFP).

Os Estados Unidos somam 14.584.706 casos e 281.206 mortes, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Em seguida, os países mais afetados são o Brasil, com 176.628 mortes e 6.577.177 casos, a Índia, com 140.182 óbitos e 9.664.222 casos, o México, com 109.456 mortes e 1.168.395 casos e o Reino Unido com 61.014 óbitos e 1.705.971 casos.

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta o maior número de mortes face à população total, com 149 óbitos por 100 mil habitantes, seguido pelo Peru (110), Espanha (99) e Itália (98).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.





Evolução da pandemia em Portugal