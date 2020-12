Covid-19: Surto com 24 trabalhadores imigrantes em Alcácer do Sal

Veja também:

Um surto de covid-19 numa exploração agrícola em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, infetou pelo menos 24 trabalhadores imigrantes, confirmou este domingo à Renascença o autarca Vítor Proença.

Os infetados são trabalhadores nepaleses da exploração agrícola do Monte Novo do Sul.



O presidente da Câmara de Alcácer do Sal garante que as pessoas infetadas com o novo coronavírus "estão a ser acompanhadas" pelas autoridades locais.

Vítor Proença adianta que este é o segundo surto numa exploração agrícola, no espaço de mês e meio, e pede ao grupo francês responsável pelo negócio que assuma as suas responsabilidades em termos sociais e de garantir alimentação aos trabalhadores migrantes.

"Já tinha ocorrido um surto há um mês e meio, com 15 trabalhadores migrantes. São pessoas que têm que ser acompanhadas, estão a ser acompanhadas. No caso anterior, a autarquia forneceu alimentos. Chamámos a entidade empregadora, que é um grupo francês, e dissemos que têm de assumir responsabilidades muito grandes do ponto de vista alimentar e do apoio social a estes trabalhadores."

Alcácer do Sal tem, nesta altura, 44 casos ativos no concelho, 129 casos recuperados e um óbito registado desde o início da pandemia.



Portugal contabiliza este domingo mais 87 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.834 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.963 mortes e 322.474 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 74.456 casos, mais 845 do que no sábado.