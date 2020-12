Argentina. Novo imposto sobre os mais ricos para minimizar efeitos da pandemia

Veja também:

A Argentina tem um novo imposto sobre as maiores fortunas para ajudar a pagar os tratamentos médicos e as medidas de combate à pandemia provocada pela Covid-19.

Os deputados aprovaram uma taxa única, apelidada de "imposto milionário", por 42 votos contra 26, revela a BBC.

Esta taxa vai abranger 12 mil contribuintes com um património superior a cerca de dois milhões de euros (200 milhões de pesos argentinos).

A taxa mínima é de 2% com um teto máximo de 3,5% para fortunas superiores a 30 milhões de euros.

O Governo prevê encaixar 300 milhões de euros a partir da entrada em vigor da lei em Janeiro de 2021.



O dinheiro deste novo imposto vai servir para para tratamentos médicos, ajudar as pequenas e médias empresas, para bolsas de estudo, fomentar o desenvolvimento social e apoiar o investimento no gás natural.

A introdução do imposto sobre as fortunas foi criticada pela oposição, que alertou para os potenciais efeitos adversos da medida. Já os defensores do imposto sublinharam que o seu impacto sobre o universo dos contribuintes é muito baixo, mas que a medida é crucial como forma de justiça social no contexto da pandemia.



O país registou cerca de 1,5 milhões de infeções por Covid-19 e quase 40 mil mortos desde o início da pandemia.

A pandemia provocou pelo menos 1.519.213 mortos resultantes de mais de 65,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.