Maratona. Quenianos vencem em Valência, portugueses sem mínimos olímpicos

Os quenianos Evans Chebet e Peres Jepchirchir venceram a Maratona de Valência, em Espanha, prova na qual os portugueses presentes não conseguiram atingiram as marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

No setor masculino, a prova foi vencida pelo queniano Evans Chebet, com o tempo de 02:03.00 horas, com quatro segundos de avanço para o seu compatriota Lauwrence Cherono e 16 segundos de vantagem para o etíope Birhanu Legese, que foi terceiro.

Em relação aos portugueses, o melhor foi Rui Filipe Pinto, no 57.º lugar, com o tempo de 02:14.45 horas, enquanto Nuno Lopes terminou a prova em 82.º, com 02:22:19, ambos longe dos mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 (02:11.30).

Rui Filipe Pinto conseguiu retirar 45 segundos à sua melhor marca pessoal também realizada em Valência, em 2019.

Na prova feminina, a queniana Peres Jepchirchir foi a vencedora, com a marca de 02:17.16 horas, com a sua compatriota Joyciline Jepkosgei a terminar em segundo, com 2:18.40, e a namibiana Helalia Johannes em terceiro, com 2:19.52.

As portuguesas Sara Moreira e Sara Catarina Ribeiro não concluíram a prova em Valência.