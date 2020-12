A atleta portuguesa Auriol Dongmo garantiu marca de qualificação no lançamento do peso para os Jogos Olímpicos de Tóquio, ao vencer a prova no Grande Prémio do Brasil.

A atleta do Sporting lançou a 18,57 metros, sete centímetros acima do mínimo pedido pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Jogos, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19.

A portuguesa abriu o concurso com a marca de 18,29 metros, no segundo ensaio conseguiu 17,99 e ao terceiro os tais 18,57 metros, que confirmaram a qualificação olímpica. Fechou o concurso com 18,23.

Apesar de Auriol Dongmo, nascida nos Camarões, ter batido o recorde de Portugal ainda no verão (19,53 metros), a janela de reconhecimento das marcas de qualificação estava fechada, só tendo voltado a abrir no passado dia 1 de dezembro.