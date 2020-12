Sp. Braga tropeça no Belenenses SAD

O Sporting de Braga interrompeu uma série de seis vitórias consecutivas e caiu para o quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao perder com o Belenenses SAD, por 2-1, em jogo da nona jornada.

Miguel Cardoso (33 minutos) e Afonso Sousa (45+1) marcaram os golos dos azuis, com Paulinho (70) a reduzir, na marcação de uma grande penalidade, numa altura em que os arsenalistas jogavam com 10, por expulsão de David Carmo.

O Sporting de Braga caiu para o quarto lugar, com 18 pontos, a cinco do líder Sporting, a três do Benfica e um do FC Porto, enquanto o Belenenses SAD, que não vencia desde a primeira jornada, subiu ao oitavo lugar, com 11.

Veja o resumo da partida.