Pepa. “Perdemos o jogo porque quisemos ganhar"

O treinador do P. Ferreira deixa elogios à sua equipa, apesar da derrota contra o Benfica (2-1) lembrando que fizeram 15 remates na Luz e não tentaram perder tempo para segurar o empate.

Pepa considera que "foi um jogo de muitas emoções, bem disputado e com duas equipas a procurar a vitória. É preciso dar os parabéns ao Paços de Ferreira. Arrisco-me a dizer que perdemos o jogo porque queríamos ganhar".

"Há situações em que podíamos ter perdido algum tempo, mas nós não deixamos. A minha equipa técnica não deixa. Quem faz 15 remates no Estádio da Luz é sinónimo que procurou ganhar o jogo. Podia ter dado para um lado ou para o outro".

Em declarações à Btv, o técnico acrescentou: "Não vou estar aqui a falar num soco no estômago, porque é futebol, mas quem joga assim pode ter a certeza que vai ganhar muitas vezes. O Paços de Ferreira mostrou grande qualidade".



O Benfica venceu os castores por 2-1, com o golo do triunfo a ser apontado no último segundo por Waldschmidt.