Arsénio regressa a Portugal para o Arouca

O Arouca anunciou, este domingo, a contratação do avançado Arsénio Nunes, em definitivo, proveniente do Al-Fayha, da Arábida Saudita.

O extremo, de 31 anos, tinha deixado o Moreirense no final da temporada 2019/20 para mais uma experiência no estrangeiro, depois de ter alinhado dois anos na Bulgária, no CSKA Sofia e no Litex Lovech.

Arsénio, que soma quase 100 jogos no primeiro escalão, regressa assim à II Liga, competição que venceu duas vezes, ao serviço do Belenenses e Moreirense.

O Arouca, treinado por Armando Evangelista, é uma das surpresas da II Liga até ao momento. O clube subiu do Campeonato de Portugal e ocupa a quinta posição da tabela, com 19 pontos, a dois de um lugar de subida, ocupado pelo Feirense, e a sete do líder Estoril Praia.