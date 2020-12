​Wolves goleados em Liverpool no regresso dos adeptos ao estádio

Wijnaldum e Joel Matip também marcaram para o Liverpool e o resultado ficou selado com um autogolo do internacional português Nelson Semedo.

O avançado egípcio Mohamed Salah esteve em destaque no embate entre o campeão inglês e os Wolves, com um golo e uma assistência.

O público regressou às bancadas de Anfield Road. Cerca de dois mil adeptos do Liverpool tiveram oportunidade de assistir à partida e celebrar mais uma vitória da sua equipa, depois de meses afastados devido à pandemia de Covid-19.

Com esta vitória, o Liverpool mantém a segunda posição do campeonato, com os mesmos 24 pontos do líder Tottenham, de José Mourinho, que este domingo bateu o Arsenal, por 2-0.

O Wolverhampton, do treinador português Nuno Espírito Santo, ocupa a 10.ª posição da Liga inglesa, com 17 pontos.