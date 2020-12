Roma empata, Paulo Fonseca expulso

A Roma, de Paulo Fonseca, empatou 0-0 contra o Sassuolo, em partida da jornada 10 da Liga italiana.

O jogo teve várias incidências: dois golos anulados (um para cada equipa) e duas expulsões na Roma (primeiro o extremo Pedro, aos 41 minutos, e pouco depois o técnico português por protestos).

Após este empate, a Roma passa a somar 18 pontos, no quinto posto. Já o Sassuolo é quarto, com 19.

No outro jogo da tarde deste domingo, o Parma, de Bruno Alves, também empatou a zero com o Benevento.

De recordar que no sábado, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, derrotou o Torino, por 2-1.