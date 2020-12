A Real Sociedad empatou, sem golos, diante do Alavés e deixou fugir o Atlético Madrid na frente do campeonato espanhol.

Os bascos não conseguiram o triunfo na jornada 12, mesmo depois da expulsão de Battaglia, médio emprestado pelo Sporting.

Com este tropeço, a Real Sociedad passa a somar 25 pontos, contra 26 dos colchoneros (e menos dois jogos). Já o Real Madrid é quarto, com 20 pontos, e menos um jogo, e o Barcelona é nono, com 14, e também menos dois jogos.