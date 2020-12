​Raúl Jiménez recebe alta hospitalar

O avançado mexicano do Wolverhampton, Raúl Jiménez, deixou o hospital de Londres em que estava internado desde domingo passado e já está em casa com a família, revelou este domingo treinador português Nuno Espírito Santo.



"O Raúl voltou a casa. Estamos encantados que o tenha feito. Está a recuperar e, pouco a pouco, voltando à normalidade", adiantou o técnico à margem da derrota na visita a Liverpool, por 4-0, a contar para a I Liga inglesa.

O antigo avançado do Benfica sofreu, no domingo passado, uma fratura craniana na sequência de um violento choque de cabeça com o também ex-benfiquista David Luiz, no triunfo do Wolverhampton, por 2-1, em casa do Arsenal, com golos dos portugueses Pedro Neto e Podence.

Jiménez, de 29 anos, vai agora iniciar o processo de reabilitação.