Barcelona derrotado em Cádiz

O Barcelona perdeu 2-1 contra o Cádiz em partida da jornada 12 do campeonato espanhol.

Os golos da equipa da casa foram apontados por Alvaro Gimenez e Alvaro Negredo.

Já o Barça, com Trincão a entrar aos 77 minutos, descontou com um autogolo de Pedro Alcala.

Os catalães, comandado por Koeman, somam a quarta derrota na Liga.

Com esta derrota o Barcelona mantém os 14 pontos e está já a 12 pontos da frente do campeonato. Já o Cádiz subiu ao quinto lugar, com 18 pontos.

É o Atlético de Madrid que lidera em Espanha, com 26 pontos. Este sábado derrotou o Valladolid por 2-0. João Félix começou no banco.

Também este sábado, o Real Madrid venceu o Sevilha, por 1-0, e passa a somar 20 pontos, subindo ao terceiro posto da tabela classificativa.