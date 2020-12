​“Estrela de Belém” reaparece 800 anos depois para iluminar o Natal

A “Estrela de Belém” vai iluminar o céu em tempo de Natal. O fenómeno astronómico raro, associado ao nascimento de Jesus Cristo, não acontecia há quase 800 anos.



Júpiter e Saturno vão aproximar-se bastante nas próximas semanas ao ponto de, a partir da perspetiva da Terra, parecerem quase colidir, formando a “Estrela de Belém”.

O fenómeno deverá atingir o seu ponto máximo a 21 de dezembro, dia do solstício de inverno e com menos horas de luz solar.

A data marca a chegada do Inverno ao hemisfério norte e do verão ao hemisfério sul. O solstício de inverno acontece quando o Sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela linha do Equador, que divide o planeta Terra ao meio.