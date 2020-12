Rúben Amorim não viu repetição, mas golo de Coates pareceu "claramente limpo"

Rúben Amorim ainda não viu a repetição do lance, no entanto, à primeira vista, acredita que o golo de Coates, nos momentos finais da visita ao Famalicão, que teria dado a vitória ao Sporting, devia ter sido validado.

"Em relação ao golo do Coates, ainda não vi o lance, mas pareceu-me claramente um golo limpo. Não contou", assumiu o treinador do Sporting, em conferência de imprensa, após empate (2-2) no Minho.

No golo do empate do Famalicão, fica a ideia de que não havia jogadores suficientes na barreira. Rúben Amorim sacudiu a água para o capote de Jorge Vital, treinador de guarda-redes do Sporting:

"Foi um grande remate do jogador do Famalicão, mas sobre a barreira terá de perguntar ao Vital, é ele que trabalha com os guarda-redes."

Independentemente de lances individuais, Rúben Amorim considera que o Sporting devia ter vencido, pois "encostou completamente o Famalicão ao meio-campo deles". A expulsão de Pedro Gonçalves influenciou.

"Estávamos sobre o jogo, depois há a expulsão do Pedro e aí complicou-se tudo. Ainda assim, tínhamos o controlo. Claro que teve peso, o jogo seria completamente diferente onze contra onze", reconheceu.



No final, o treinador do Sporting não reconhece grande consequência a este resultado, que ainda assim mantém os leões na liderança. "Menos dois pontos. Ganhámos um ponto. É essa a consequência", frisou.