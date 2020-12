Marcelo Rebelo de Sousa tarda em vestir o fato de candidato porque não quer despir o fato de Presidente. Mas tem de vestir os dois ao mesmo tempo.

No São Bento desta semana, as jornalistas da Renascença, Eunice Lourenço e Paula Caeiro Varela, discutem os fatos e os factos presidenciais.

No dia em que houve mais uma comunicação ao país, Pedro Filipe Silva também lança a conversa sobre as regras para o Natal e termina o programa com a semântica à volta d plano de vacinação.