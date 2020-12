Igrejas "bem preparadas" para receber fiéis na Missa do Galo

Veja também:

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, congratula-se com a decisão do Governo que vai permitir aos portugueses celebrar o Natal em família e participar na tradicional Missa do Galo.

“O anúncio do senhor primeiro-ministro vem na sequência de outras previsões já antes anunciadas e que vão ao encontro daquilo que todos queremos: celebrar o Natal o melhor possível, permitindo uma reunião em família e aquilo que está na origem do Natal, que é a celebração do nascimento de Jesus”, afirma o também bispo de Setúbal, em declarações à Renascença.



D. José Ornelas não tem "dúvida nenhuma" de que as igrejas vão estar "bem preparadas" para receber os fiéis no Natal, "para que se celebre com alegria, mas, ao mesmo tempo, com as normas e as proteções a que estamos habituados e que têm dado resultado”.