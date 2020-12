Há 26 presépios para descobrir no Santuário do Sameiro

As peças são feitas em barro e grés e com a marca da simplicidade que distingue o trabalho da artista famalicense que se dedica à arte sacra.

“Os meus trabalhos não são pintados já com a finalidade de as pessoas se focarem mais naquilo que eu quero transmitir… que é a simplicidade, o amor e a esperança”, explica Isabel Cardoso. “É o que me sai da alma”, sublinha.

O objetivo é “chegar ao coração do público”, admite a artista que até janeiro expõe no posto de turismo do Sameiro 26 presépios sob o mote da mais recente encíclica do Papa Francisco, “Fratelli Tutti”.

O presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro e responsável pela exposição explica que o título foi inspirado no Papa e em S. Francisco de Assis, assim como “no espírito de Natalício… da fraternidade, solidariedade e da generosidade”.

“Queremos que a exposição suscite isso e o estilo de presépios que artista concebe - com a sua tranquilidade, serenidade e paz - é um estilo que condiz com o título que encontramos”, remata o Cónego José Paulo Abreu.

A entrada é livre.